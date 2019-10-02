تعرّف على Jetta الجديدة كليا من "فولكس فاغن" (فيديو)

استعرضت "فولكس فاغن" النموذج الجديد من سيارات Jetta التي تصنف من بين أشهر السيارات العائلية في الأسواق.

وبالنظر إلى الصور والفيديوهات التي نشرتها "فولكس فاغن" يمكننا أن نلاحظ أن Jetta أصبحت مختلفة كليا، وحصلت على هيكل أكبر وأكثر عصرية، مزين بواجهة أمامية عريضة مطلية بالكروم، وجنح هوائي صغير من الخلف، ومصابيح مميزة تعمل بتقنيات LED.

كما حصلت هذه السيارة على قمرة واسعة فيها مقاعد تتسع لـ 5 ركاب، وواجهة قيادة متطورة مزودة بشاشتين، واحدة قبالة السائق مباشرة وأخرى في المنتصف يمكن استعمالها لمشاهدة الفيديوهات أو التحكم بأنظمة المولتيميديا.

وأتت Jetta بكاميرات أمامية وخلفية، ونظام يمنع انزلاقها على المنعطفات والطرق المغطاة بالثلوج، وحساسات لقياس المسافات، وحساسات للمطر والضوء.

youtube/CAR TV

وستطرح هذه السيارة بعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 8 مراحل، وعدة أنواع من المحركات: محركات بسعة 1.4 ليتر وعزم 110 أحصنة، ومحركات 2.0 TSI بعزم 150 حصانا، ومحركات MPI بسعة 1.6 ليتر وعزم 125 حصانا.

المصدر: فيستي