تعرّف على Defender الجديدة كليا من "لاند روفر"

استعرضت "لاند روفر" مؤخرا نموذجها الجديد من سيارات Defender التي تعرف بـ "أسطورة الطرق الوعرة".

وبالنظر إلى السيارة الجديدة نلاحظ أنها اختلفت كليا عن نماذج Defender التقليدية، وأصبحت أكثر عصرية، وأتت بهيكل أنيق ومميز يحمل في تصميمه روح سيارات "لاند روفر" معشوقة الملايين حول العالم.

youtube/ Auto INTERIOR

وحصلت هذه السيارة على قمرة غاية في العصرية والأناقة، مزودة بواجهة قيادة متطورة عليها شاشات كبيرة تعمل باللمس، ونظام مولتيميديا قادر على التعامل مع مختلف أنواع الأجهزة الذكية.

وزودت Defender الجديدة بنظام لشحن الهواتف لاسلكيا، ونظام يسمح بالتحكم بحركة كل عجلة على حدة على الطرق الوعرة، وأنظمة مراقبة عبر كاميرات أمامية وخلفية، ونظام يمنع انزلاقها على المنعطفات والمنحدرات.

وستطرح هذه السيارة بنموذجين: نموذج "كوبيه مزود بـ 6 مقاعد كحد أقصى، ونموذج آخر بأربع أبواب مزود بـ 5 أو 6 أو 7 مقاعد للركاب، لتعمل هذه النماذج بمحركات بنزين 2 و3 لتر بعزم 296 و395 حصانا، ومحركات ديزل بقوة 197 و296 حصانا.

المصدر: وكالات