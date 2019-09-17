Chery الصينية تغزو الأسواق برباعية دفع مميزة

أثبتت شركة Chery الصينية جدارتها في عالم السيارات من جديد، عبر رباعية دفع مميزة، باعت منها أعدادا كبيرة خلال فترة زمنية وجيزة.

وجاءت سيارات Tiggo 4 الجديدة من Chery بهيكل أنيق ومميز، يجمع في تصميمه عناصر من تصاميم سيارات creta الشهيرة من "هيونداي"، وعناصر من سيارات Rav-4 الحديثة من "تويوتا".

vesti.ru

وزودت هذه السيارات بقمرة واسعة فيها صفان من المقاعد الجلدية المريحة المخصصة لـ 5 ركاب، وواجهة قيادة متطورة مثبت عليها شاشتان، واحدة كبيرة في المنتصف تعمل باللمس، وأخرى قبالة السائق مباشرة.

وطرحت Chery عدة نماذج من هذه السيارات، نموذجان (Start وComfort) مزودان بمحركات بسعة 2.0 لترا وعزم 122 حصانا، تستهلك 6.4 لتر لكل 100 كلم تقطعها المركبة، وتمكن من زيادة التسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 9.7 ثانية، وتعمل مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 مراحل.

vesti.ru

أما نموذج Cosmo من هذه السيارات فزود بمحركات بنزين بسعة 1.5 ليتر، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 مراحل، وأنظمة AutoHold الإلكترونية للفرملة الإلكترونية، أنظمة لتسخين المقاعد والزجاج والمرايا، إضافة إلى أنظمة مراقبة عبر كاميرات أمامية وخلفية، وحساسات لاستشعار المسافات بين السيارة والأجسام الأخرى على الطرقات.

المصدر: فيستي