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سيارات روسية رباعية الدفع تصدر إلى الإمارات العربية

عالم السيارات

سيارات روسية رباعية الدفع تصدر إلى الإمارات العربية
Sputnik Ramil Sitdikov
سيارة "شامان" ثمانية العجلات
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ترسل شركة "أوتوروس" الروسية قريبا إلى الإمارات العربية المتحدة دفعة أولى من سيارات "شامان" ثمانية العجلات الفريدة من نوعها.

وجاء في مقال نشرته مجلة "موميرتشيسكي ترانسبورت" الروسية أن المقصود بالأمر في الوقت الراهن هو اتفاقيات خاصة عقدت بين الشركة الروسية وأشخاص وجهات خاصة في الإمارات العربية.

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وبدأ تنفيذ تلك الاتفاقيات في أغسطس الماضي حيث ظهرت أول سيارة من طراز "شامان" في طرق الإمارات.

وقالت المجلة إن من مميزات السيارة ثمانية العجلات ورباعية المحاور إمكانية فصل المحورين الأماميين وكذلك نقل الحركة إلى المحاور الأربعة إذا اقتضت الضرورة بذلك. كما لدى السيارة مقود مميز خاص بها يقوم بتدوير العجلات الثماني كلها.

ويمكن أن يتسع صالون السيارة لـ11 راكبا. وسعة المحرك 3 لترات ينتج 146 حصانا وعلبة السرعة ميكانيكية سداسية ومكيف الهواء فيها قوي جدا.

يذكر أن الإمارات طلبت بتصدير نسخ من السيارة مثل سيارة الإسعاف وسيارات الطوارئ من طراز "شامان". ولم تكشف الشركة الروسية عن مبلغ قيمة الاتفاقية الموقعة، مع العلم أن السيارة تباع في روسيا بمبلغ 9.5 مليون روبل، ما يعادل نحو 150 ألف دولار.

المصدر: أوتونيوز

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