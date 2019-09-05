مواطن من دبي فاز بسيارة "هيونداي" لالتزامه بقواعد المرور

فاز المواطن، زيد سعيد علي الزبيدي، بهدية من قسم الشرطة المحلية، عبارة عن سيارة Hyundai i10 جديدة، وذلك لالتزامه الدائم بقواعد المرور.

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وفاز الزبيدي بتلك السيارة في إطار يانصيب جائزة نظام النقاط البيضاء التي نظمتها الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين لتكريم السائقين الملتزمين بقوانين السير والمرور.

وتطبق السلطات في دبي هذا النظام منذ عام 2013، ويقضي بأن يتلقى السائق كل شهر ما يسمى بـ"النقاط البيضاء"، مقابل عدم خرقه قواعد المرور. أما السائقون الذين نالوا 60 نقطة بيضاء خلال 5 أعوام فيمكنهم المشاركة في اليانصيب وتتاح لهم فرصة للفوز بسيارة.

وحقق الزبيدي العام الجاري فوزا باليانصيب وتلقى سيارة Hyundai i10.

يذكر أن شرطة إمارة رأس الخيمة اكتشفت مؤخرا سائقا لم يخرق أبدا قواعد المرور خلال 50 عاما لقيادة السيارة.

المصدر: وكالات