"هوندا" أزاحت الستار عن نسختها الكهربائية

نشرت شركة "هوندا" اليابانية صورا فوتوغرافية أولى لنموذجها الكهربائي صغير الحجم " e " وهو أول نموذج كهربائي تنتجه الشركة على دفعات.

ويتوقع أن ينطلق إنتاجها عام 2019. وتستهدف السيارة بالدرجة الأولى السوق الأوروبية.

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ويتم تزويد السيارة الجديدة بمحركين كهربائيين يولد أولهما قوة 136 حصانا وينتج ثانيهما قوة 154 حصانا. ويضمن المحرك الأخير تسارع السيارة الصغيرة حتى 100 كيلومتر في الساعة خلال 8 ثوان. أما بطارية الليتيوم الأيونية بسعة 35.5 كيلوواط/ساعة فتتوزع تحت أرضية الصالون.

وأعلن مصممو السيارة أنها يمكن أن تسير بالكهرباء مسافة 200 كيلومتر دون أن تشحن البطارية، كما أعلنوا أن شحن البطارية بنسبة 80% يمكن أن يتحقق خلال نصف الساعة.

يذكر أن "E" الكهربائية ستعرض لأول مرة في معرض "فرانكفورت" للسيارات. فيما لم تكشف "هوندا" إلى حد الآن عن سعرها التقريبي. إلا أن خبراء يتوقعون أن يبلغ 30 ألف يورو.

المصدر: مايل.رو