ظهور طراز جديد في أسرة السيارات "لادا غرانتا"

استكملت أسرة سيارات "لادا غرانتا" بموديل Lada Granta - Drive Active الذي يختلف عن سابقه بطول أكبر ومسافة أطول بين العجلتين اليمنى واليسرى .

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حيث ازداد طولها من 4268 ملم إلى 4280 ملم. أما المسافة بين العجلتين الجانبيتين فازداد من 1430 ملم إلى 1436. وعلاوة على ذلك ارتفع مقياس عجلاتها إلى مقياس R15. أما محركها فلم يتغير وما زال محرك بنزين سعة 1.6 لتر ينتج 106 أحصنة يقترن بعلبة السرعة الميكانيكية.

Autonews

أما سعرها فلا يتخطى 650 ألف روبل (ما يعادل نحو 10 آلاف دولار) وسيكون بالطبع أقل من سعر منافستها من أسطول لادا " فيستا سبورت" الذي بلغ سقفه مليون روبل ( نحو 16 ألف دولار).

ويتوقع أن تنطلق مبيعات Lada Granta Drive Active نهاية سبتمبر الجاري. كما يرجح أن تكشف شركة "أوتوفاز" بحلول أواخر الشهر معلومات أكثر عن موديلها الجديد.

المصدر:أوتونيوز