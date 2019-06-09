تعرف على السيارة المتاحة لذوي الدخل المحدود في روسيا!

وضع خبراء موقع CarsWeek، تصنيف أكثر السيارات ملاءمة للمواطن ذي الدخل الحدود بأسعار معقولة، في روسيا.

وجاءت في المقدمة، سيارة سيدان "لادا غرانتا"- التي يبلغ سعرها في السوق 434.9 ألف روبل( حوالي 6600 دولار).

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وفي المرتبة الثانية حلت سيارة "داتسون أون دو، التي تبدأ قيمتها من 480 ألف روبل ( 7380 دولارا).

وفي المركز الثالث، جاءت سيارة SUV Lada 4 × 4 ثلاثية الأبواب، بـ 519 ألف روبل(7900 دولار).

و"LADA Granta"، هي سيارة روسية ذات دفع أمامي، صممت في مصنع فولجسكي للسيارات ( فاز) على أساس سيارة لادا كالينا.

وبدأ الإنتاج التجاري لهذه السيارات، في 16 مايو 2011، فيما بدأت مبيعاتها في نهاية ديسمبر 2011.

المصدر: RT