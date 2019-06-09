تعرف على السيارة المتاحة لذوي الدخل المحدود في روسيا!
Sputnik
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وضع خبراء موقع CarsWeek، تصنيف أكثر السيارات ملاءمة للمواطن ذي الدخل الحدود بأسعار معقولة، في روسيا.
وجاءت في المقدمة، سيارة سيدان "لادا غرانتا"- التي يبلغ سعرها في السوق 434.9 ألف روبل( حوالي 6600 دولار).
وفي المرتبة الثانية حلت سيارة "داتسون أون دو، التي تبدأ قيمتها من 480 ألف روبل ( 7380 دولارا).
وفي المركز الثالث، جاءت سيارة SUV Lada 4 × 4 ثلاثية الأبواب، بـ 519 ألف روبل(7900 دولار).
و"LADA Granta"، هي سيارة روسية ذات دفع أمامي، صممت في مصنع فولجسكي للسيارات ( فاز) على أساس سيارة لادا كالينا.
وبدأ الإنتاج التجاري لهذه السيارات، في 16 مايو 2011، فيما بدأت مبيعاتها في نهاية ديسمبر 2011.
المصدر: RT
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