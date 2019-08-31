"رينو أركانا" بين الفخامة والتواضع

يرى الخبراء أن موديل كروس "رينو أركانا" الجديدة يجمع بين التصميم الخارجي الفاخر والمحتويات المتواضعة لداخل صالونها وما تحت غطاء المحرك.

وذلك بغرض واحد وهو التخفيض من سعرها، مع العلم أنها تبدو أكثر فخامة وحداثة على خلفية موديلي Duster و Kaptur التابعين لـ"رينو" واللذين لا يزالان يتمتعان بشعبية فائقة في السوق.

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كثيرا ما يشكو عشاق الموديل من مكابحها الطبلية القديمة التي اقتبستها "رينو أركانا" من "رينو كابتور". لكن مصممي الموديل يبررون ذلك بأمانها وبساطتها وبهدفهم لتخفيض ثمن السيارة. مع ذلك فإن الخبراء لا يستبعدون تزويد "رينو أركانا" بمكابح قرصية في حال نجاح مبيعاتها في المستقبل.

واستغرب البعض أن "أركانا" لم تحصل على محرك بنزين سعة لترين F4R. لكن Duster و Kaptur سبق لهما أن تزودتا بهذا المحرك إلى جانب محرك ديزل. لذلك اكتفت "أركانا" بمحرك Renault/Nissan سعة 1.6 لتر يولد 114 حصانا و156 نيوتن/متر من عزم الدوران.

إلا أن الآمال الرئيسية يعلقها بائعو "رينو أركانا" في روسيا على محرك تربو TCe بسعة 1.33 لتر ينتج قوة 150 حصانا و250 نيوتن/متر من عزم الدوران الذي تم تصميمه بالتعاون مع شركة "داملر" (مرسيدس بنز) والذي يستهلك الوقود أقل بنسبة 21% مقارنة بمحرك بنزين سعة لترين.

أما سعر النسخ الرخيصة المزودة بعلبة السرعة الميكانيكية السداسية فإنه لا يتخطى 20 ألف دولار في مكاتب"رينو" بروسيا.

المصدر: فيستي