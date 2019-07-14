"رينو" تتحضر لإطلاق سيارة عائلية مميزة

بدأ وكلاء شركة "رينو" حول العالم باستقبال طلبات شراء النموذج الجديد من سيارات Dokker Stepway العائلية المميزة.

ومن أكثر ما يميز هذه السيارات هي أنها تجمع ما بين السيارة العائلية، وسيارات الكروس القادرة على اجتياز الطرق الوعرة، فقد زودت بهيكل كبير وصندوق خلفي واسع، وحصلت على منظومة تعليق خاصة تمكنها من السير على أصعب أنواع الطرق غير المعبدة.

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كما جاءت هذه السيارة بقمرة تتسع لـ 3 صفوف من المقاعد، يمكن طي الصف الأخير منها لزيادة سعة صندوق البضائع، وزودت بواجهة قيادة فيها نظام مولتيميديا متطور، وأزرار للتحكم بأنظمة التكييف وأنظمة تدفئة وتبريد المقاعد، وشاشة تعمل باللمس يمكن من خلالها رؤية الصور التي تلتقطها الكاميرات الأمامية والخلفية المخصصة لركنها بطريقة آمنة.

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وستطرح بمحركات بنزين بأربع أسطوانات، وسعة 1.6 لتر بعزم 90 و120 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ6 مراحل، وميكانيكية بـ 5 مراحل.

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ويمكن طلب نسخ معدلة منها مزودة بحماية إضافية لماصات الصدمات، وأضواء تعمل بتقنية LED، وبشبك أمامي لغطاء المبرد مطلي بطبقات من الكروم.

المصدر: فيستي