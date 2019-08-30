GAC Motor الصينية تطرح مبيعات شبيهة بسيدان "تويوتا كامري"

تميزت سيدان Trumpchi GA6 للجيل الثاني بملامح جديدة وصالون حديث ومحرك متطور وثمن زهيد.

وتم تصميم السيارة بناء على منصة سابقتها للجيل الأول، لكن طولها ازداد 41 ملم وبلغ 4891 ملم.

Trumpchi GA6

فيما يتعلق بلوحة عدادات السيارة فإنها تشبه كثيرا لوحة العدادات الافتراضية في مرسيدس – بنز" وهناك أيضا نظام مولتيميديا الترفيهي الذي يمكن التحكم فيه صوتيا.

وتتزود بعض النسخ لـ Trumpchi GA6 بعجلات مقياس 18 بوصة والسقف البانورامي وكاميرات الرصد الدائري وجهاز مساعد في ركن السيارة.

Trumpchi GA6

واقترحت الشركة على المشتري مجموعة واحدة للمحرك وأجهزة نقل الحركة حيث ينتج محرك تربو سعة 1.5 لتر بقوة 169 حصانا، ويقترن بصندوق السرعة الأوتوماتيكي السداسي من طراز Aisin.

وتتراوح أسعار نماذج السيارة بين 108800 يوان (نحو 15.4 ألف دولار ) و 168800يوان ( 2.2 ألف دولار ) ، بينما تبدأ أسعار تويوتا كامري" من 180 ألف يوان ( 2.3 ألف دولار ).

المصدر:ترانتاس نيوز