الموسكوفيون يفضلون "هيونداي كريتا" الكورية على سيارات كروس أخرى

أصبحت سيارة كروس الكورية الجنوبية "هيونداي كريتا" أكثر سيارات كروس شعبية بين أهالي موسكو في الفترة ما بين يناير ويوليو عام 2019.

وأقبل في تلك الفترة 4565 شخصا من أهالي موسكو على شرائها.

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أفادت بذلك وكالة "أوتوستات" الروسية التحليلية للسيارات.

وقالت الوكالة إن المرتبة الثانية في التصنيف شغتلها سيارة كروس Volkswagen Tiguan الألمانية التي اشتراها في موسكو 3378 شخصا. وشغلت كروس "نيسان كشكاي" اليابانية المكانة الثالثة في التصنيف (3121 زبونا).

وأتت بعدها "سكودا كودياك" التشيكية ( 2687 سيارة) وبعدها Renault Kaptur الفرنسية (2521 سيارة)، Nissan X-Trail اليابانية ( 2480 سيارة)، Mitsubishi Outlander اليابانية ( 2471 سيارة)، "كيا سبورتاج" الكورية الجنوبية (2287 سيارة)، Toyota RAV4 اليابانية ( 1941 سيارة)، Mazda CX-5 اليابانية ( 1889 سيارة).

واشترى أهالي موسكو خلال 7 أشهر للعام الجاري، حسب الوكالة الروسية، 62.5 ألف سيارة كروس جديدة.

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