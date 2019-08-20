شركة "أوروس موتورز" الروسية تنفي معلومات عن انخفاض حاد لسعر سياراتها

أفادت بعض وسائل الإعلام الروسية عشية انطلاق مبيعات سيارات "أوروس" الفاخرة بأن سعر سيارات سيدان لتلك الماركة سينخفض بشكل حاد.

فيما نشر المكتب الصحفي لشركة "أوروس موتورز" الروسية بيانا جاء فيه أن شائعات تفيد بانخفاض سعر سيارة سيدان "أوروس" الفارهة إلى حد 8 – 12 مليون روبل ( 140 – 190 ألف دولار) لا أساس لها.

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ويذكر أن صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية هي التي أوردت تلك المعلومات غير الموثوق بها نقلا عن مصادر لها.

وقال ناطق باسم الشركة إن أسعار سيارات "أوروس" سيعلن عنها في مراسم افتتاح أول مكتب لعرض سيارات تلك الماركة. وكان وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس منتوروف، قد أعلن في وقت سابق أن سعر سيارة سيدان "أوروس" الفارهة لن يقل عن 18 مليون روبل ( نحو 300 ألف دولار). وأوضح أن هذا السعر تم تحديده وفق عدد محدود للسيارات المنتجة في الوقت الحاضر.

المصدر: فيستي. رو