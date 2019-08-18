ستكون قيمة سيارات سيدان "آوروس" الروسية، التي ستعرض في أول مركز بيع لها بموسكو، أقل بمقدار 10 ملايين روبل مما تم الإعلان عنه سابقا.

وقالت صحيفة "روسيسكايا غازيتا"، إن سعر النسخة العادية (غير المصفحة) من سيارة Senat S600 سيدان، سيبدأ من ثمانية ملايين روبل.

وفي وقت سابق، ذكرت بعض وسائل الإعلام أن القيمة الأولية للسيارة ستكون في حدود 18 مليون روبل. ولا يزال الغموض يلف سعر سيارة الليموزين Senat L700.

أما بالنسبة للسيارات المصفحة، فلن تباع بشكل حر، وسيتم تصنيعها وتجهيزها، فقط بطلبية خاصة.

إقرأ المزيد

وقال وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، إنه سيتم بيع 5 أو 6 سيارات "آوروس" فقط خلال العام الجاري بسبب تنفيذ طلبية حكومية من هذه السيارات وانشغال مواقع الإنتاج.

و"آوروس" من بواكير مشروع "كورتيج"، أو "الموكب" لتصميم وإنتاج عائلة من السيارات الفاخرة تشمل سيارات "الليموزين" و"سيدان" و"ميني فان" لكبار المسؤولين في روسيا، وفي مقدمتهم رئيس البلاد، وستباع في الأسواق تحت ماركة "آوروس".

وأطلق مشروع "كورتيج" بتكليف من الرئيس فلاديمير بوتين سنة 2012، حيث كلّفت المؤسسات الصناعية وعلى رأسها معهد بحوث السيارات والمحركات الروسي بتأمين السيارات اللازمة لخدمة الحكومة والكرملين والاستعاضة بها عن مثيلاتها الأجنبية، وتسويقها في بلدان العالم.

المصدر: وكالات