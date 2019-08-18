تعرف على "منافسة PRADO" الصينية

تستعد شركة Haval الصينية لطرح سيارات H9 المعدلة، ومن المتوقع أن تصبح المنافس الأول لسيارات PRADO الرباعية الدفع الشهيرة من "تويوتا".

وتأتي H9 بهيكل كبير وأنيق يميزه التصميم الملفت للواجهة الأمامية التي ستتزين بشبك كبير لغطاء المحرك مطلي بالكروم، ومصابيح تعمل بتقنية LED ، وممتص للصدمات مصنوع من المعدن وألياف الكربون المتينة.

أما من الداخل فستأتي هذه السيارة بقمرة واسعة بمقاعد جلدية مريحة مخصصة لـ 5 ركاب، فيها واجهة قيادة متطورة مزودة بشاشات تعمل باللمس وأحدث أنظمة المولتيميديا، مثبت عليها مقود مكسو بالجلد الناعم عليه أزرار للتحكم بأنظمة السرعة والعديد من تقنيات السيارة.

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كما ستحصل هذه المركبة على كاميرات أمامية وخلفية، وحساسات لاستشعار المسافات، وحساسات للمطر، وحساسات إضاءة، وأنظمة كهربائية للتحكم بوضعيات المقاعد ودرجة حرارتها، وأنظمة لتسخين الزجاج والمرايا في الطقس البارد.

وستطرح H9 الجديدة بنظام خاص يتحكم بحركة كل عجلة على حدة أثناء سيرها على الطرق الوعرة، ونظامي دفع أمامي ورباعي، ومحركات بنزين بسعة 2.0 لترا وعزم 224 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 7 مراحل.

المصدر: فيستي