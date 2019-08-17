كيف ستبدو Escalade الجديدة من "كاديلاك"؟

سرّبت بعض مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الإنترنت صورا ومعلومات عن النموذج القادم من سيارات Escalade التي يعشقها الملايين حول العالم.

وتبعا للصور المسربة يمكن أن نلاحظ أن Escalade حافظت على هيكلها الضخم التي اشتهرت به، لكنها حملت تغيرات كبيرة في شكل الواجهات التي أصبحت أكثر انسيابية، وتصميم المصابيح التي باتت ضيقة ومزودة بتقنيات LED.

كما ستحصل هذه السيارة على تصاميم جديدة لأقراص العجلات، ومقصورة واسعة مزودة بـ 3 صفوف من المقاعد الجلدية المريحة المخصصة لـ 7 ركاب، ومزينة بالخشب الفاخر والكروم.

ومن المفترض أن تطرح هذه المركبة بعدة أنواع من المحركات: محرك بنزين بـ 8 أسطوانات وسعة 6.2 لتر، ومحرك بـ 8 أسطوانات على شكل حرف V بسعة 4.2 لتر، ستعمل مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ 7 مراحل، كما يتوقع أن تُطرح منها نسخ هجينة تعمل بمحركات بنزين وكهرباء.

المصدر: وكالات