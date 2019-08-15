النقل الروسية تنوي حظر استخدام السيارات القديمة

تدرس وزارة النقل الروسية اقتراحا طرحته لجنة السياسة الاقتصادية في مجلس الدوما (البرلمان الروسي) بشأن حظر استخدام وسائل النقل القديمة التي تجاوز عمرها الحد المسموح به.

وأفادت صحيفة "كوميرسانت" الروسية في وقت سابق بأن لجنة الصناعة في مجلس الدوما اقترحت فرض حظر على استخدام وسائل النقل القديمة في روسيا. وقالت إن عمالقة صناعة السيارات الروسية "غاز" و "كاماز" و"سولرز" أيدت الاقتراح المذكور.

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فيما أكدت وزارة الصناعة والتجارة الروسية أنها تلقت اقتراحا بهذا الشأن من مجلس الدوما الروسي.

هذا وأجرت بوابة "أوتو مايل. رو" الإلكترونية الروسية استطلاعا لرأي سائقي السيارات الروس. فتبين أن ثلث السائقين الروس يفضلون السيارات اليابانية الصنع على السيارات الأخرى. أما 11% من السائقين فيفضلون السيارات الألمانية والكورية. بينما لا يفضل إلا 2% من السائقين السيارات الروسية الصنع. وتأتي بعدها السيارات البريطانية التي يفضلها 0.9% من السائقين. وذلك على الرغم من أن سيارات "لادا" الروسية الصنع تعد من أكثر السيارات مبيعا في روسيا.

المصدر: تاس