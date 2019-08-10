تعرف على Touareg الجديدة

بدأت "فولكس فاغن" منذ مدة بطرح الجيل الثالث من سيارات Touareg التي يعشقها الملايين من محبي سيارات الدفع الرباعي حول العالم.

وبالنظر إلى التصميم الخارجي لهذه السيارات نلاحظ أنه اختلف كليا عن تصميم الجيل الذي سبقه من Touareg، وأصبح هيكل السيارة أكثر عصرية بفضل الواجهة الأمامية التي حصلت على شبك عريض لغطاء المبرد مطليا بالكروم اللماع، ومصابيح Matrix LED مميزة مزودة بـ 128 وحدة إنارة صغيرة، ومن الخلف أصبحت هذه المركبات شبيهة بمركبات "أرتيون" وحصلت على جناح هوائي صغير مدمج مع الهيكل.

وبنيت هذه السيارات على منصات MLB Evo المستخدمة في سيارات "Q7" من "أودي"، وحصلت على قمرة واسعة مزودة بمقاعد جلدية تتسع لـ 7 ركاب، ذات واجهة قيادة متطورة عليها شاشات تعمل باللمس، كما أتت بصندوق أمتعة خلفي بسعة 810 لترات.

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وحصلت Touareg الجديدة على حساسات للضوء والمطر، ونظام مراقبة عبر كاميرات تظهر محيط هيكلها، وأنظمة كهربائية للتحكم بحرارة المقاعد والزجاج والمرايا، ونظام يمنع انزلاقها على المنحدرات والمنعطفات، وأنظمة لتثبيت السرعة أثناء القيادة.

وطرحت هذه السيارة في البلدان العربية بعدة أنواع من المحركات، محركات بنزين V6 بسعة 3.0 لتر وعزم 340 حصانا، ومحركات V6 تعمل بالديزل بعزم 286 حصانا.

المصدر: فيستي