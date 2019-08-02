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تعرف على ASX الجديدة من "ميتسوبيشي"

عالم السيارات

تعرف على ASX الجديدة من
vesti.ru
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بدأت شركة "ميتسوبيشي" بطرح نموذجها الجديد من سيارات ASX الشهيرة في أسواق آسيا وبعض البلدان الأوروبية والإفريقية.

وبالنظر إلى السيارة الجديدة يمكن أن نلاحظ أن تعاون "ميتسوبيشي" مع Dynamic Shield منحها مظهرا عصريا وأناقة مميزة، من خلال التصميم الجذاب للواجهة الأمامية التي زينت بالكروم ومصابيح إضاءة فريدة تعمل بتقنيات LED تتوزع على جانبي شبك غطاء المبرد الذي جاء على شكل حرف X.

تعرف على ASX الجديدة من
vesti.ru

وتتمتع هذه السيارة بمقصورة مزودة بمقاعد جلدية مريحة تتسع لـ 5 ركاب، وواجهة قيادة متطورة عليها شاشة تعمل باللمس بمقاس 8 بوصات، وواحد من أحدث أنظمة المولتميديا، ومقود مزود بأزرار تتحكم بأنظمة السرعة والعديد من الأنظمة الإلكترونية الأخرى.

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وتعمل هذه السيارة بنظامي دفع أمامي ورباعي، ومحرك بقوة 150 حصانا، قادر على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في 10 ثوان، وعلب سرعة ميكانيكية بـ 5 مراحل وأتوماتيكية بـ 6 مراحل.

المصدر: فيستي

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