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تعرّف على Pajero الجديدة كليّا

عالم السيارات

تعرّف على Pajero الجديدة كليّا
vesti.ru
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استعرضت "ميتسوبيشي" مؤخرا النموذج الجديد من سيارات Pajero، معشوقة الملايين من محبي المركبات رباعية الدفع حول العالم.

وبالنظر للسيارة الجديدة يمكن أن نلاحظ أن Pajero Sport باتت أكبر ومختلفة كليا من حيث المظهر، وأصبح تصميمها أكثر عصرية بفضل مصابيح LED الأمامية، والمصابيح الخلفية الموضوعة بشكل طولي وفريد.

وصممت Pajero Sport الجديدة لتكون سيارة عائلية بامتياز، وأتت قمرتها بـ 3 صفوف من المقاعد الجلدية المريحة التي تتسع لـ 7 ركاب، وواجهة قيادة متطورة مزودة بشاشتين، واحدة كبيرة في المنتصف، وأخرى موضوعة قبالة السائق مباشرة.

تعرّف على Pajero الجديدة كليّا
vesti.ru

كما حصلت هذه السيارة على نظامي دفع أمامي ورباعي، ونظام يسمح بالتحكم بحركة كل عجلة على حدة على الطرق الوعرة، ونظام إلكتروني للتحكم بدوران العجلات وضغط الهواء الموجود فيها أثناء السير على الرمال.

تعرّف على Pajero الجديدة كليّا
vesti.ru

وستطلق Pajero الجديدة بمحركات بـ 6 أسطوانات بسعة 2.5 و 3.0 لتر، بعزم 181 و209 أحصنة، وتعمل مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ 7 مراحل.

المصدر: فيستي

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