Foton الصينية تكشف عن سيارة "بيك آب" مميزة

تخطط شركة Foton الصينية لاكتساح أسواق آسيا وبعض دول أوروبا بنموذج جديد من سيارات Tunland المميزة.

وستأتي سيارات البيك آب الجديدة بهيكل انسيابي أنيق بطول 4 أمتار ونصف المتر تقريبا، مزود بعجلات بمقاس 18 و19 إنش، وواجهة أمامية مميزة مطلية بالكروم.

أما مقصورة هذه السيارة فصممت لتتسع لـ 5 ركاب، وزودت بمقاعد جلدية مريحة، وواجهة قيادة متطورة عليها شاشة بمقاس 8 بوصات تعمل باللمس ونظام مولتيميديا قادر على التعامل مع مختلف أنواع الهواتف والأجهزة الذكية.

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وتأتي Tunland بكاميرات أمامية وخلفية، وحساسات لقياس المسافات، ونظام إلكتروني للتحكم بحركة العجلات على الطرق الوعرة، ونظام يمنع انزلاقها على المنعطفات.

وستطرح السيارة بمحركات بنزين بعزم 163 حصانا، ومحركات ديزل بعزم 118 حصانا، وعلب سرعة يدوية بـ 5 مراحل، وأخرى أوتوماتيكية بـ 6 مراحل، ونظامي دفع أمامي ورباعي.

المصدر: فيستي