"بي إم دبليو" تفاجئ عشاق السرعة بتحفة جديدة

استعرضت شركة "بي إم دبليو" مؤخرا سيارة رياضية مميزة بتصميم فريد يجعلها تبدو كمركبة من مركبات أفلام الخيال العلمي.

وجاءت سيارة Vision M Next بهيكل انسيابي شبيه بهياكل سيارات "لامبورغيني" الرياضية، مصنوع من المعدن وألياف الكربون، تتداخل فيه الإضاءة بشكل فريد لتبدو المركبة وكأنها قادمة من المستقبل.

yuotube/ Supercar Blondie

أما قمرة هذه السيارة فطورت لتكون تحفة في مجال التصميم والتقنية المتطورة، فقد زودت بمقاعد رياضية، ومقود فريد الشكل شبيه بمقود الطائرات، تعلوه شاشات شفافة صغيرة تظهر المعلومات الضرورية للسائق أثناء القيادة، ومعدل نبضات قلبه الذي يقاس عبر تقنية خاصة مدمجة في المقود.

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ولا تحتوي واجهة القيادة في هذه السيارة على أي أزرار، فهي كلها عبارة عن لوحة إلكترونية متطورة تعمل باللمس، وفيها برمجيات خاصة تسمح بالتحكم بها عن طريق الأوامر الصوتية.

وستعمل هذه السيارة بزوج من المحركات، واحد كهربائي وآخر يعمل بالبنزين، وهما مثبتان على المحورين الأمامي والخلفي للعجلات، يولدان عزما يعادل 600 حصان، ويمنحانها قدرة على التسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في أقل من 3 ثوان، ويصلان بها إلى سرعة 300 كلم/ساعة.

المصدر: فيستي