"بي إم دبليو" تطلق سيارة عائلية مميزة

كشفت شركة "بي إم دبليو" مؤخرا عن نموذج هاتشباك أنيق من سياراتها التي تنتمي إلى الفئة الثالثة.

وجاءت السيارة الجديدة بهيكل انسيابي مميز بطول 4 أمتار و70 سنيمترا، يتميز بمصابيح LED، وسقف بانورامي يعطي الركاب شعورا بالراحة، وشبك أمامي كبير وفتحات هوائية عريضة تعكس الروح الرياضية في المركبة.

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أما من الداخل فأتت هذه السيارة بقمرة تتسع لخمسة ركاب، فيها مقاعد مكسوة بأفخم أنواع الجلد، ويمكن التحكم بوضعيتها عبر أزرار كهربائية، بالإضافة إلى واجهة قيادة متطورة تحوي زوجا من الشاشات.

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وصندوق السيارة الخلفي أتى بسعة 500 لتر، يمكن زيادتها إلى 1510 بطي الصف الخلفي من المقاعد، كما يمكن تزويده بشبك من جميع الجهات، لتثبيت الحقائب والأمتعة جيدا أثناء حركة المركبة.

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وستطرح هذه السيارة بـ 3 أنواع من محركات البنزين بعزم 184 و258 و374 حصانا، ومحركات ديزل بعزم 150 و265 حصانا، تعمل مع علبة سرعة أوتوماتيكية بـ 9 مراحل.

المصدر: فيستي