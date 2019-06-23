"كيا" تطلق سيارة كروس غاية في الأناقة

استعرضت شركة "كيا" مؤخرا سيارة Seltos المتوقع أن تصبح من أكثر سيارات الكروس رواجا في الأسواق.

وبالنظر للصور التي انتشرت لهذه السيارة نلاحظ أنها أتت بهيكل عصري أنيق، يتميز بانسيابية عالية، ومصابيح أمامية بتصميم فريد، ومصابيح ضد الضباب ثلاثية تتوضع بشكل طولي على جانبي الواجهة الأمامية، إضافة إلى سقوف بألوان مختلفة عن اللون الأساسي للسيارة، تعطي المركبة لمسة من الحداثة.

أما من الداخل فأتت Seltos بقمرة مزودة بمقاعد مريحة وأنيقة تتسع لخمسة ركاب، وواجهة قيادة غاية في التطور مزودة بشاشة عملاقة تعمل باللمس تمتد على نصف مساحتها تقريبا، بالإضافة إلى مقود رياضي بأزرار تتحكم بالعديد من ميزات السيارة.

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كما زودت هذه السيارة بأنظمة حديثة للتحكم بدرجات حرارة الهواء في قمرة القيادة، وأنظمة لتسخين وتبريد المقاعد وتسخين المرايا والزجاجين الأمامي والخلفي، بالإضافة إلى نظام مولتيميديا متطور يتعامل مع مختلف أنواع الأجهزة الذكية والهواتف.

وستطرح هذه السيارة بنظامي دفع أمامي ورباعي، ومحركات بنزين بسعة 1.6 لتر وعزم 123 و150 حصانا، تعمل مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 مراحل.

المصدر: فيستي