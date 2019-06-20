فرنسا تكشف عن "دندروبيوم" الاستوائية البرية

ظهرت السيارة "دندروبيوم دي-1" Dendrobium D-1، الإنجليزية السنغافورية أثناء سباق لا سارثي الذي يستمر لمدة يوم واحد، وذلك بنسخة معدلة هي XP-2.

ووفقا للشائعات، يمكن للشركة المنتجة الاستعداد بجدية للمشاركة في أحد المواسم القادمة لسباق لي مانا الشهير. وعلى الرغم من أن إنشاء "دندروبيوم" كان مستوحى بشكل أساسي من المستثمرين السنغافوريين، إلا أن المهندسين البريطانيين قد شاركوا بشكل مباشر في تصميم السيارة الفائقة القدرة. وتقول الشائعات أيضا إن جسم السيارة قد صنع من الألياف الكربونية في شركة "ويليامز أدفانسد" Williams Advanced Engineering، وقام المهندس المعروف بيتر ستيفنزن والذي شارك من قبل في إنشاء "ماك لارين إف-1" McLaren F1 و"جاغوار إكس جي آر" Jaguar XJR، بإنشاء نسخة XP-2. وبالإضافة إلى ذلك، يقال إن فريق المهندسين يضم أشخاص من شركات "لوتس" Lotus، و "كونيغسيغ" Koenigsegg، و"لامبورغيني" Lamborghini وغيرها.

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ومن المعروف أن "دندروبيوم دي-1" مجهزة بمحرك كهربائي بعزم 1875 حصانا، و2000 نيوتن.متر عزم دوران. وتستطيع السيارة الانطلاق من الصفر وحتى 96 كلم/س بظرف 2.7 ثانية، وتستطيع بلوغ سرعة قدرها 300 كلم/س.

لكن السيارة لم تنتج إنتاجا تجاريا بعد، على الرغم من أن التعديل الأول للهيكل فائق القدرة ظهر للمرة الأولى عام 2017، كما لم يعلن عن السعر المقرر، والذي سوف يبلغ وفقا لبعض التلميحات ملايين الدولارات.

ربما كان ظهور السيارة في سباق لا سارثي يهدف لتحسين سمعة المشروع إلى حد ما لدى المشترين المحتملين، وربما تكون تلك خطوة مستقبلية لدخول السيارة إلى فئات تجارية مثل "أستون مارتن"، و"تويوتا".

المصدر: فيستي رو