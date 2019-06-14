"هواوي" تعلن دخولها عالم السيارات ذاتية القيادة خلال عامين

كشفت شركة التكنولوجيا الصينية "هواوي" عن توجهها نحو عالم السيارات ذاتية القيادة، وعزمها إطلاق منتوجها الخاص بهذا المجال في غضون عامين.

وستتعاون الشركة مع مصنعي السيارات "أودي" و"تويوتا" لتطوير سيارتها ذاتية القيادة التي ستضعها أمام منافسة كل من "غوغل" و"أوبر" في هذه السوق الناشئة.

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كما ستتعاون شركة التكنولوجيا الصينية مع شركتين صينيتين أخريين، مختصتين في مجال صناعة السيارات وهما Beijing New Energy Automobile و Changan Automobile، فضلا عن اعتمادها تكنولوجيا الذكاء الصناعي الخاصة بها.

وبحسب صحيفة " فاينانشيال تايمز"، فإن "هواوي" تخطط لإطلاق سيارتها ذاتية القيادة بحلول عام 2021.

وقال دانغ ونشوان، كبير مهندسي قسم الاستراتيجيات في شركة "هواوي"، إن شركة التكنولوجيا تتعاون مع كل من "أودي" و"تويوتا" لتصميم السيارات، مضيفا أن الشركة ستعمل على إطلاق سيارتها ذاتية القيادة في عام 2021 و2022، مع طرحها في الصين في المقام الأول، ومن ثم سيتم تسويقها إلى أوروبا.

وبغض النظر عن السوق التي سيتم فيها إطلاق سيارة "هواوي" ذاتية القيادة، فإنها لن تكون المنافس الوحيد في هذه السوق الناشئة، في ظل سعي شركات التكنولوجيا الأخرى للدخول إلى هذا المجال خلال السنوات القليلة القادمة.

وتأتي هذه الخطط ضمن تعرض شركة "هواوي" لضغوط شديدة بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وذلك بعد اتهامات بأن الشركة تُستخدم كبوابة للحكومة الصينية للتجسس على الدول الغربية باستخدام منتجاتها لتسهيل خدمة الجيل الخامس القادمة، وهو ما نفته "هواوي".

المصدر: ديلي ميل