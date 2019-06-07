تصريحات تعيد الأمل لعشاق مايكل شوماخر!

أعطى الرئيس التنفيذي السابق لمسابقات الـ "فورمولا-1"، بيرني إكلستون، بعض الأمل لعشاق السائق الشهير، مايكل شوماخر، في بضع كلمات تلمح إلى تحسن الحالة الصحية لهذا البطل الرياضي.

وفي إعلان الفيلم الوثائقي الذي سيروي قصة حياة شوماخر وبعض بطولاته، والذي من المفترض أن يعرض في 5 ديسمبر القادم، ألمح إكلستون إلى أن الحالة الصحية لشوماخر قد تتحسن، وقال: "مايكل ليس معنا الآن، لكنه عندما يتعافى سيتمكن من الإجابة عن كل الأسئلة".

ويعتبر شوماخر واحدا من أهم سائقي السيارات الرياضية في العالم حاليا، ونجم رياضة "فورمولا-1" ، الذي حقق فيها 7 بطولات عالمية، والعديد من الألقاب كأسرع منطلق، وصاحب أسرع لفة في نفس الحلبة، لكن إصابة تعرض لها عام 2013 أثناء تزلجه مع ابنه على الثلج، تسببت بتدهور حالته الصحية والخروج من عالم هذه الرياضة.

🏎🎬 La historia de Michael Schumacher llega a la gran pantalla en forma de documental cinematográfico, contando con material inédito del archivo familiar: https://t.co/AqYasAy9LI — ElDesmarque (@eldesmarque) 12 мая 2019 г.

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ويتعالج شوماخر حاليا في منزله بسويسرا على ضفاف بحيرة جنيف، ويشرف على علاجه طاقم من الأطباء، بمساعدة زوجته التي لم تفارقه طيلة فترة مرضه.

المصدر: وكالات