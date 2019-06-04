أبرز ما يميز Soul الجديدة من "كيا"

طرحت شركة "كيا" نموذجها الجديد من سيارات Soul الشهيرة، التي تعتبر واحدة من أكثر سيارات الكروس الأكثر رواجا في الأسواق.

وجاء النموذج الجديد من Soul بهيكل معدل، يتميز بمصابيح الـ LED الضيقة مثبتة على الواجهة الأمامية، ومصابيح خلفية فريدة التصميم ممتدة على محيط الواجهة الخلفية.

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أما قمرة السيارة من الداخل فقد أصبحت مختلفة كليا عن قمرات سيارات Soul السابقة، وزودت بمقاعد جلدية، و6 أكياس أمان أثناء الحوادث، وأنظمة صوتيات متطورة، إضافة إلى مقود رياضي، وواجهة قيادة مزودة بشاشة تعمل باللمس وأحدث أنظمة المولتيميديا.

كما حصلت هذه السيارة على أنظمة تسخين للمقاعد والمرايا والزجاجين الأمامي والخلفي، وحساسات لقياس الإضاءة الخارجية، وحساسات للمطر.

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وطرحت Soul بعدة نماذج، مزودة بعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 7 مراحل، وعجلات بمقاس 18 إنش، ومحركات بسعة 1.6 و2.0 لتر، وأنظمة تثبيت للسرعة، ونظام منع النزلاق عند المنعطفات والسرعات الفائقة.

المصدر: فيستي.