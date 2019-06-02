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"كاديلاك" تطلق سيارة غاية في الأناقة

عالم السيارات

vesti.ru
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استعرضت شركة "كاديلاك" مؤخرا سيارة "CT4"، التي يتوقع أن تكتسب شعبية كبيرة كسيارات ATS التي أطلقتها في السنوات الأخيرة.

وتتميز السيارة الجديدة بهيكل غاية في الأناقة، يحمل الملامح الأساسية لسيارات "كاديلاك"، لكن بروح عصرية تتجسد من خلال مصابيح الـ LED التي تتوضع على جانبي واجهتيها الأمامية والخلفية، وأقراص العجلات الكبيرة المصنوعة من الكروم.

أما من الداخل فأتت هذه المركبة بقمرة واسعة ومريحة، مزودة بمقاعد مسكوة بأفخم أنواع الجلود، وواجهة قيادة أنيقة عليها شاشتان تعملان باللمس، ومقود رياضي مزود بأزرار للتحكم بأنظمة المولتيميديا وأنظمة السرعة.

vesti.ru

وستطلق هذه السيارة بعدة نسخ، نسخة بمحرك بنزين بسعة 2.7 لتر، وعزم 325 حصانا، ونسخة بمحرك توربيني بسعة 3 لترات، ستعمل مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ 9 مراحل، وستزود بأنظمة مراقبة بصرية، وأنظمة لمنع الانزلاق عند المنعطفات أو أثناء السير بسرعة فائقة.

المصدر: فيستي

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