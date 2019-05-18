"فورد" تطلق نسخة مميزة من سيارة "Focus" الشهيرة

أطلقت شركة "فورد" نموذج " ST" الجديد من سيارات "Focus"، التي تعتبر واحدة من أفضل السيارات العائلية، وأكثرها رواجا في العالم.

وجاء النموذج الأخير من "ST" بهيكل هاتشباك أنيق، مزود بمصابيح LED، وفتحات هوائية كبيرة، تعطي السيارة روح المركبات الرياضية.

أما قمرة هذه السيارة فزودت بمقاعد "Recaro" مريحة تتسع لـ 5 ركاب، ومقود رياضي مميز، وأحدث أنظمة المولتيميديا، التي يمكن التحكم بها عبر أزرار واجهة القيادة، أو الشاشة المتطورة التي تعمل باللمس المثبتة في منتصفها.

كما زودت هذه السيارة بأنظمة لتثبيت السرعة، ونظام لمنع الانزلاق عند المنعطفات والسرعات العالية، وأنظمة لقياس المسافات بينها وبين الأجسام الأخرى على الطرقات، وكاميرات أمامية وخلفية، ونظام تعليق رياضي خاص.

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وستطرح "Focus ST" بعدة نماذج، نموذج مزود بمحرك توربيني بسعة 2.3 لتر، وعزم 276 حصانا، ونموذج بمحرك بسعة لترين، بعزم 187 حصانا، ستعمل مع علب سرعة ميكانيكية بـ 6 مراحل، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 7 مراحل.

المصدر: إزفيستيا