"سيارة الأحلام" تظهر في نيويورك!

كشفت "Genesis" التابعة لشركة "هيونداي" خلال معرض نيويورك الأخير للسيارات، عن مركبة متطورة، صنفت كواحدة من أجمل السيارات الكهربائية في العالم.

وجاءت هذه المركبة التي أطلق عليها اسم "سيارة الأحلام" بهيكل انسيابي صغير، غاية في الأناقة، تميزه مصابيح غريبة الشكل، تعمل بتقنية LED، وأبواب خلفية صغيرة تفتح للأعلى، كما في سيارات "Lamborghini" الرياضية.

أما قمرة السيارة التي تتسع لراكبين، فزودت بمقاعد مكسوة بأفخم أنواع الجلود، وسقف بانورامي شفاف، وواجهة قيادة متطورة فيها مقود رياضي فريد مزود بشاشة في منتصفه.

youtube/ CarAdvice.com

وستطلق المركبة بمحرك كهربائي صديق للبيئة، بعزم 250 حصانا، قادر على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في أقل من 3 ثوان، وبطارية تكفيها لقطع مسافة 320 كلم بالشحنة الواحدة.

youtube/ CarAdvice.com

ومن المفترض أن تطرح هذه المركبة في الأسواق عام 2020، بعدة نسخ تتراوح أسعارها ما بين 45 و60 ألف دولار.

المصدر: فيستي