"لادا" تغادر أوروبا

قررت شركة "أفتوفاز" الروسية لصناعة السيارات وقف تصدير سياراتها من نوع "لادا" إلى أوروبا.

وعزا مصدر في "أفتوفاز" سبب اتخاذ القرار إلى تشديد المعايير البيئية المتعلقة بالغازات العادمة ووقود الديزل للسيارات في الدول الأوروبية.

وقال المصدر: "نقوم بتعديل نشاطنا التصديري في هذه المنطقة. لا شك أنه سيتعين علينا أن نتركها لبعض الوقت".

وكشف المصدر عن وجود خطط لدى "أفتوفاز" لتصميم نسخة عالمية من سيارات "لادا" والعودة بها إلى السوق الأوروبية.

وستوقف الشركة تصدير السيارات الجديدة من عائلة "لادا" إلى ألمانيا والنمسا بدءا من مايو المقبل، لكنها ستواصل بيع السيارات الموجودة في مستودعاتها في الدولتين.

وشددت "أفتوفاز" على أن أوروبا ليست منطقة ذات أولوية بالنسبة لصادراتها، إذ أنها تركز على بلدان رابطة الدول المستقلة وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط.

وسجلت "أفتوفاز" في العام 2018 زيادة في مبيعاتها لسيارات "لادا" للخارج بمقدار 57 بالمئة لتصل إلى 38 ألف سيارة.

وتشمل قائمة الدول التي تشتري "لادا" 34 دولة.

المصدر: نوفوستي