"فورد" تزيح الستار عن "Kuga" الجديدة كليا

كشفت شركة "فورد" الأمريكية مؤخرا عن النموذج الجديد من سيارات "Kuga"، إحدى أشهر المركبات العائلية في العالم.

وجاءت المركبة الجديدة بتصميم مختلف كليا عن تصميم سيارات "Kuga" الأخيرة، يتميز بمصابيح أمامية وخلفية كبيرة، وواجهة أمامية مزودة بشبك عريض وفتحات هوائية كبيرة تعطي السيارة طابعا رياضيا.

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والمنصة الجديدة التي بنيت عليها هذه السيارة، ساعدت بزيادة حجم الهيكل ليصبح بطول 4.61 متر، ويحصل على قواعد عجلات تبعد عن بعضها بمقدار مترين و71 سنتيمترا، ما سمح للمصممين بتزويد السيارة بقمرة تتسع لـ 5 ركاب.

وحصلت "Kuga" الجديدة على العديد من الأنظمة الإلكترونية المتطورة، كنظام "Sync3" للوسائط المتعددة، والذي يمكن التحكم فيه عن طريق شاشة بمقاس 12.3 بوصة، مثبتة في منتصف واجهة القيادة، بالإضافة إلى نظام شحن لاسلكي للأجهزة والهواتف الذكية، ونظام مساعد ذكي يسمح للسائق بالتحكم بتقنيات السيارة عبر الأوامر الصوتية.

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أما المنصة الموجودة بجوار السائق فأتت بحجرات مخصصة لوضع كؤوس المشروبات، وفيها خاصية تسخين وتبريد الكؤوس.

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وستطرح هذه السيارة بعدة أنواع من المحركات، محرك هجين بعزم 225 حصانا، ومحرك بنزين بسعة 1.5 لتر، وعزم 150 حصانا، ومحرك ديزل بعزم 120 حصانا، وستعمل المحركات مع علبة سرعة أوتوماتيكية بـ 10 مراحل.

المصدر: فيستي