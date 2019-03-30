"Duster" المعدلة تظهر في الأسواق قريبا

سّربت شركة "رينو" بعض مواصفات سيارة "Duster- Adventure" الكروس أوفر، التي عدّلتها خصيصا لتناسب عشاق المغامرات والقيادة على الطرق الوعرة.

وستأتي نسخة "Adventure" الجديدة بعجلات "Cyclade R16" بمقاس 18 إنشا، يميزها التصميم الفريد واللون الأسود لأقراص العجلات المصنوعة من الألومينيوم والكروم، والتي طورت خصيصا لتحمل الصدمات القوية، بالإضافة إلى نظام تعليق خاص للطرق الوعرة، ونظام للتحكم بحركة كل عجلة على حدة.

وسيتميز هيكل هذه السيارة عن نسخ "Duster" التقليدية بممتصات صدمات كبيرة على الجوانب الأربعة للمركبة، يتداخل فيها الكروم مع البلاستيك الأسود بصورة مميزة.

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أما من الناحية التكنولوجية، فستحصل هذه السيارات على أنظمة وسائط متعددة حديثة من نوع "MediaNav 4.0"، قادرة عل التعامل مع نظامي "AndroidAuto" و"Apple CarPlay"، بالإضافة إلى نظام إلكتروني يظهر للسائق مقدار ضغط الهواء في العجلات، يمكنه التحكم به إلكترونيا ليتناسب مع طبيعة الطريق التي سيسلكها.

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وستطلق "Duster- Adventure" بنظامي دفع أمامي ورباعي، ونوعين من محركات البنزين، واحد بسعة 1.6 لتر، وعزم 114 حصانا، وآخر توربيني بسعة لترين، وعزم 143 حصانا، بالإضافة إلى علبة سرعة أوتوماتيكية بـ 6 مراحل.

ومن المفترض أن تظهر هذه السيارات في الأسواق في النصف الأول من هذا العام، بسعر يتراوح ما بين 15 و18 ألف دولار.

المصدر: فيستي