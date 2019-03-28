تطمح ماركة "Aurus" الروسية للسيارات الفاخرة في غزو سوق السيارات الأوروبية، إلا أن شركات "تويوتا" و"لامبورغيني و"ميشلين" وقفت في طريقها وحاولت منعها من تحقيق ذلك.

ويتوجب على كل شركة ترغب في أن تطلق مبيعات سياراتها في أوروبا، أن تحصل على براءة اختراع لماركتها.

وبدأت الشركة الروسية تواجه مشاكل بهذا الشأن بعد أن قدمت طلبا إلى المكتب الأوروبي لبراءات الاختراع، حيث أعربت شركات السيارات المذكورة عن عدم رضاها عن تشابه "Aurus" مع أسماء ماركات السيارات التي تنتجها كل من "تويوتا" و"ميشلين" و"لامبورغيني".

إقرأ المزيد

وعلى سبيل المثال، تنتج "تويوتا" موديلا يسمى "Auris". أما "لامبورغيني" فتمتلك رباعية الدفع "Urus". ولدى شركة "ميشلين" ماركة فرعية تسمى "Taurus". وتشبه كل تلك التسميات تسمية "أوروس" الروسية التي تترجم كـ "روسيا الذهبية".

وبدأ الحقوقيون الروس المتخصصون في قانون براءة الاختراع بالعمل في المحاكم الأوروبية من أجل الدفاع عن حق الشركة الروسية في حمل اسم ماركة "أوروس".

ولا يستبعد الخبراء أن تستغرق تلك المحاكمات فترة طويلة، واقترحوا على الشركة الروسية تغيير تسمية ماركتها كي تستطيع إطلاق مبيعات سياراتها في أوروبا بأسرع وقت ممكن.

المصدر: فيستي. رو