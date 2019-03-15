"أودي" تعدل سيارات "A3" الشهيرة

قررت شركة أودي استعادة مكانتها في سوق المركبات العائلية الاقتصادية بطرح نموذج جديد معدل من سيارات "A3" الشهيرة.

وجاء نموذج "A3 G-tron" الجديد بهيكل هاتشباك أصغر بقليل من هياكل سيارات "A3" السابقة، يتسع لخمسة ركاب، مزود بمصابيح "LED"، وعجلات رياضية بمقاس 15 إنشا.

ومن الداخل، زودت هذه السيارة بمقاعد رياضية، وواجهة قيادة فيها شاشة قبالة السائق مباشرة، وشاشة تعمل باللمس تخرج من داخل جسم الواجهة عند الحاجة لاستعمالها في التحكم بأنظمة السيارة، أو مشاهدة الصور من الكاميرات الأمامية والخلفية للمركبة.

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كما زودت أودي هذه السيارة بعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ 7 مراحل، ونوعين من المحركات، محرك بسعة 1.4 لتر، وعزم 110 أحصنة، ومحرك بسعة 1.5 لتر وعزم 130 حصانا، يمكنهما زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 9.4 ثانية، والوصول بها إلى سرعة تبلغ 211 كلم/ساعة.

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وبدأت "أودي" باستقبال طلبات شراء هذه السيارة التي ستطرحها في الأسواق العالمية قريبا، بسعر يتراوح ما بين 36 و37.4 ألف دولار.

المصدر: فيستي