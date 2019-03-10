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طائرة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تحط بمطار بوفاريك العسكري

"PAL-V" تطلق سيارة طائرة غير مسبوقة! (فيديو)

عالم السيارات

youtube/Addicted To Play
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استعرضت شركة "PAL-V" في معرض جنيف الأخير سيارة طائرة هي الأولى من نوعها في العالم.

وتتميز "Liberty" عن المركبات الشبيهة الأخرى، بقدرتها على التنقل كسيارة عادية على الطرقات، والتزود بالوقود من أي محطة محروقات، وكذلك التحليق كمروحية صغيرة، معتمدة على زوج من المراوح، واحدة من الخلف وأخرى من الأعلى، يمكن طيها عند الحركة على الأرض.

وزودت هذه المركبة بمحركين يعملان بالبنزين، محرك بعزم 99 حصانا مخصص لتحركيها على الأرض، بسرعة تصل إلى 160 كلم/ ساعة، ومحرك آخر للطيران، أما قمرتها فتتسع لشخصين.

ويشير الخبراء في "PAL-V" إلى أن شركتهم عازمة على طرح هذه المركبة في الأسواق خلال العامين المقبلين، لكن سائقها سيحتاج إلى امتلاك نوعين من الرخص، رخصة لقيادة السيارات، وأخرى لقيادة المروحيات والطائرات الصغيرة.

المصدر: فيستي

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