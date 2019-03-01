تعرف على "GLC" الجديدة من "مرسيدس"

طرحت شركة مرسيدس منذ مدة سيارة "GLC" رباعية الدفع التي صنفت كواحدة من أكثر السيارات أمانا في العالم.

وجاء النموذج الجديد من "GLC" ببعض التعديلات التي طالت التصميم الخارجي وشكل المصابيح وممتصات الصدمات، بالإضافة إلى العجلات التي أصبحت بمقاس 20 إنشا.

أما من الداخل، فاكتست هذه السيارة بحلة أكثر عصرية، وحصلت على واجهة قيادة متطورة، وشاشات تعمل باللمس ومقود رياضي، وزودت بـ 3 صفوف من المقاعد الجلدية المريحة التي تتسع لسبعة ركاب.

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وحصلت هذه السيارة على عدة أنواع من المحركات: بنزين توربينية بعزم 197 و258 حصانا، وديزل بسعة لترين، وعزم 163 حصانا، وعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ 9 مراحل، ونظام دفع رباعي.

المصدر: فيستي