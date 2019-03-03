"Geely" تتحدى "تسلا" بسيارة كهربائية متطورة

أعلنت شركة "Geely" عن نيتها إطلاق سيارة "GE11" المتوقع أن تصبح منافسا رئيسا لسيارات شركة تسلا.

وستأتي السيارة الجديدة بهيكل سيدان، بتصميم يشبه تصاميم سيارات فولفو من الفئة "S" التي طرحت في السنوات الأخيرة، ومقابض للأبواب تندمج داخل الهيكل، كتلك الموجودة في سيارات "تسلا".

ومن الداخل، ستأتي "GE11" بواجهة قيادة متطورة مزودة بشاشتين تعملان باللمس، ومقود رياضي مميز، وأحدث أنظمة المولتيميديا التي تستجيب للأوامر الصوتية للسائق، بالإضافة إلى أنظمة تنقية الهواء والتحكم بدرجة حرارة المقاعد.

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كما ستعمل هذه السيارة بمحرك كهربائي بعزم 177 حصانا، قادر حلى تحريكها بسرعة 155 كلم/ ساعة، وستزود ببطاريات تكفيها لقطع مسافات تصل إلى 400 كلم بالشحنة الواحدة.

المصدر: فيستي