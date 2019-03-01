"Cupra" تطلق أول سياراتها الكروس أوفر

استعرضت "Cupra" التي كانت تابعة لشركة فيات أول سيارة لها بهيكل كروس أوفر مميز وأنيق.

ونشرت الشركة صورا لسيارة "Formentor" المنتظرة، تظهر أنها سيارة عائلية بامتياز، بملامح رياضية مميزة، تتجلى في تصميم الشبك الكبير للواجهة الأمامية، والفتحات الهوائية الكبيرة وشكل المصابيح، والعوادم الأربعة التي زينت الواجهة الخلفية.

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ومن الداخل، جاءت السيارة بمقاعد جلدية مريحة، ومقود رياضي مميز، وواجهة قيادة متطورة يزينها زوج من الشاشات تعملان باللمس.

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كما من المفترض أن تزود هذه المركبة بمحركات هجينة، بعزم 245 حصانا، قادرة على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في ظرف 4 ثوان تقريبا، بالإضافة إلى نظام دفع رباعي، وعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ 7 مراحل.

المصدر: فيستي