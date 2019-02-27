سيارات يعشقها الرجال

استعرض خبراء من موقع "carsweek.ru" قائمة بالسيارات التي تعد من أكثر السيارات التي يرغب الرجال في شرائها.

وعلى رأس القائمة، جاءت سيارة "Toyota Land Cruiser" التي بينت الاستطلاعات أن معظم الرجال يطمحون لشرائها، إذ يعدونها من أكثر السيارات موثوقية، وأثبتت جدارتها على مختلف أنواع الطرق خلال السنوات الفائتة.

أما السيارة الثانية في القائمة، فهي "Jeep Wrangler" المعروفة بقدرتها على اجتياز أصعب الطرق، فضلا عن كونها تعد سيارة شبابية بامتياز.

وحلت سيارة "Cadillac Escalade" ثالثة، إذ يراها كثيرون رمزا للفخامة والثراء، وهي من أكثر السيارات التي يحبها رجال الأعمال.

كما ظهرت سيارة "Hummer" بجيلها الثاني "H2" المعروف بالقوة والمتانة، بين السيارات المفضلة عند الرجال.

المصدر: carsweek.ru