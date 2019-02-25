"كيا" تطلق سيارة كهربائية متطورة قريبا
youtube/ fullychargedshow
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أعلنت شركة كيا عن نيتها طرح نموذج متطور من السيارات الكهربائية العام الجاري.
ومن المفترض أن تكون المركبة الجديدة نسخة معدلة من سيارات "SOUL" الشهيرة، لكن بهيكل أكثر انسيابية، ومصابيح "LED" متطورة تستهلك طاقة أقل من المصابيح العادية، وتعطي قدرا أكبر من الإضاءة.
كما من المفترض أن تزود هذه السيارات بنوعين من المحركات الكهربائية بعزم 120 و150 حصانا، وبطاريات تكفيها لقطع مسافة 450 كلم بالشحنة الواحدة.
youtube/ fullychargedshow
ومن الداخل أتت المركبة بواجهة قيادة متطورة، مزودة بشاشتين ومقود رياضي ومقاعد جلدية مريحة، وأحدث أنظمة المولتيميديا والتكييف، وحتى نظام لتنقية الهواء الموجود في قمرة القيادة.
المصدر: فيستي
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