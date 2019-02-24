"فولفو" تطلق شاحنات كهربائية متطورة

أعلنت شركة "فولفو" عن نيتها إطلاق نموذجين من الشاحنات الكهربائية الصديقة للبيئة.

وتصنع أول شاحنة "FL Electric" بهيكل يزن 16 طنا، ومحرك كهربائي بعزم 252 حصانا، وعدة أنواع من البطاريات بسعات تتراوح بين 100 و300 كيلواط/ ساعة، يستغرق شحنها نحو ساعتين في المحطات المخصصة للسيارات الكهربائية، و10 ساعات في حال شحنت بالتيار الكهربائي المنزلي، أما الشحنة الواحدة منها فتكفي المركبة لقطع 200 كلم.

وتأتي الشاحنة الثانية "FE Electric" بمحرك كهربائي بعزم 500 حصان، وهيكل يزن 27 طنا، وبطاريات تكفيها لقطع مسافة 300 كلم بالشحنة الواحدة.

ومن المنتظر أن تبدأ فولفو بإنتاج هذه الشاحنات في النصف الثاني من العام الجاري، لتطرحها أوائل 2020.

المصدر: فيستي