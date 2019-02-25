أبرز مواصفات سيارة "Vitara" المعدلة

استعرضت شركة "سوزوكي" اليابانية نموذجها الجديد من سيارات "Vitara" الشهيرة.

وتميزت المركبة الجديدة عن سيارات "Vitara" السابقة بهيكل أكثر انسيابية، ومصابيح بارزة خارج الهيكل، وواجهة أمامية تزينها 4 مصابيح ضباب، 2 منها يركبان بشكل عمودي على جانبي الواجهة.

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أما من الداخل فحصلت هذه السيارة على واجهة قيادة متطورة، مزودة بشاشة تعمل باللمس في منتصفها، ومقاعد جلدية مريحة تتسع لـ 5 ركاب، يمكن التحكم بوضعيتها كهربائيا، ومزودة بأنظمة لتسخينها وتبريدها عند الحاجة.

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وستطرح "Vitara" بنوعين من المحركات، محرك بسعة 1.6 لتر، وعزم 117 حصانا، ومحرك "BoosterJet" توربيني بعزم 140 حصانا، بالإضافة إلى علب سرعة ميكانيكية بـ 5 مراحل، وعلب أوتوماتيكية بـ 6 مراحل، ونظامي دفع أمامي ورباعي.

المصدر: فيستي