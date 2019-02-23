"تويوتا" تطلق سيارة عائلية مميزة

تستعد "تويوتا" لإطلاق الجيل الجديد من سيارات "Hiace" العائلية المميزة.

وستأتي المركبات الجديدة على شكل حافلة صغيرة بهيكل أطول بنصف متر تقريبا من هياكل سيارات "Hiace" السابقة، وبقمرة مزودة بـ 4 صفوف من المقاعد مخصصة لـ 13 شخصا.

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أما واجهة القيادة، فستزود بشاشة صغيرة في المنتصف، وأزرار للتحكم بأنظمة الصوت والتكييف وتدفئة المقاعد، بالإضافة إلى مقود يمكن من خلاله التحكم بنظام القيادة وميزات الاتصال الصوتي مع الهاتف.

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وستطرح هذه المركبات بنوعين من المحركات، محركات ديزل 2.8 لتر، وعزم 175 حصانا، ومحركات بنزين بسعة 3.5 لتر، وعزم 280 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية وميكانيكية بـ 6 مراحل.

المصدر: فيستي