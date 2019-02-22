"ستروين" تزيح الستار عن تحفتها الكهربائية المتطورة

أعلنت "ستروين" الفرنسية عن نيتها عرض سياراتها الكهربائية "Ami One" المخصصة للتنقل داخل المدن، في معرض جنيف للسيارات الذي سيعقد العام الجاري.

وتكشف فيديوهات لهذه المركبة أنها أتت بتصميم فريد وغريب، وهيكل صغير مستطيل الشكل بطول مترين ونصف وعرض متر ونصف تقريبا.

كما زودت هذه السيارة بأبواب تفتح للخلف بشكل مميز، وسقف متحرك وقمرة بسيطة تتسع لشخصين، مزودة بمقود رياضي وشاشتين إلكترونيتين ومكان مخصص للهاتف الذكي الذي يمكن أن يحل محل شاشة إضافية.

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ويمكن فتح هذه السيارة وإغلاقها وتشغيل محركاتها عبر تطبيق خاص في الهواتف الذكية. ومن خلال التطبيق نفسه، يمكن للسائق أيضا الاطلاع على الحالة الفنية للسيارة ومقدار شحن بطارياتها التي صممت لتجعلها تقطع مسافة 100 كلم بالشحنة الواحدة، وبسرعة تصل إلى 45 كلم/ساعة.

المصدر: فيستي