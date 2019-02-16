"ميتسوبيشي" تستعرض "ASX" الجديدة كليا

استعرضت شركة ميتسوبيشي نموذجها المعدل من سيارات "ASX" التي تعد واحدة من أكثر السيارات رواجا في العالم.

وشملت تعديلات "ASX" الجديدة الشكل الخارجي الذي أصبح أكثر عصرية بفضل الواجهة الأمامية بشكل حرف "X"، ومصابيح LED الانسيابية، ومصابيح الضباب الأفقية على جانبي الواجهة، فضلا عن ممتصات الصدمات التي تداخل فيها الكروم مع باقي العناصر بصورة غاية في الأناقة.

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أما من الداخل فأصبحت هذه السيارة أوسع، وزودت بمقاعد جلدية لـ 5 أشخاص يمكن التحكم بها كهربائيا، وواجهة قيادة متطورة فيها شاشة تعمل باللمس بمقاس 8 بوصات، تستعمل للتحكم بأنظمة المولتيميديا والتكييف.

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كما حصلت هذه السيارة على أنظمة متطورة تظهر الحالة الفنية والتقنية لجميع أجزائها على الشاشة الموجودة بداخلها، أو على شاشة هاتف المستخدم عبر تطبيق خاص، بالإضافة إلى أنظمة للملاحة وتحديد المواقع.

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وستطرح "ASX" بعدة نماذج، جميعها مزودة بنظام دفع رباعي، وعجلات بمقاس 18 إنشا، ومحركات بنزين 2.0 لتر بعزم 150 حصانا، وعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ 6 مراحل.

المصدر: فيستي