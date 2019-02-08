إسرائيل تخطط لمواصلة دعمها للسياحة في إيلات

تخطط إسرائيل لمواصلة دعمها للسياحة في منتجع إيلات، حيث تعتزم تمديد برنامج دعم الرحلات الجوية القادمة من روسيا إلى المنتجع المطل على البحر الأحمر، حتى موسم الشتاء 2019- 2020.

وتقدم إسرائيل مبلغ 60 يورو لشركات الطيران أو السياحية عن كل مسافر روسي يأتي إلى إيلات لقضاء عطلته هناك، بشرط أن يكون قد استقل رحلة مباشرة من روسيا إلى مطار عوفدا هناك.

ووفقا لرئيسة مكتب وزارة السياحة الإسرائيلية في روسيا ورابطة الدول المستقلة، كسينيا كوبياكوفا، فإن الوزارة راضية على برنامج الرحلات الجوية من روسيا إلى مطار عوفدا.

ويشهد منتجع إيلات ازدهارا سياحيا، حيث يلاحظ حدوث زيادة في عدد السائحين الأجانب القادمين إليه، ورغم تراجع إقبال السياح الروس على إسرائيل في 2018، إلا أنه تم تنفيذ 101 رحلة جوية من المدن الروسية إلى إيلات، بمتوسط إشغال يبلغ 84%، حيث تم نقل قرابة 17 ألف سائح.

وتعمل إسرائيل منذ سنوات على تعزيز السياحة الأجنبية إلى إيلات، إذ قامت بإلغاء الضرائب والرسوم على مدى ثلاثة أعوام لتخفيض أسعار تذاكر الطيران، ومؤخرا افتتحت مطارا دوليا جديدا باسم "رامون". واستثمرت إسرائيل نحو 1.7 مليار شيقل إسرائيلي (حوالي 500 مليون دولار) في المطار، الذي استمر بناؤه خمس سنوات تقريبا.

المصدر: وكالات