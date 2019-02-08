مشروع غاز روسي على طاولة بولتون ووزير خارجية الدنمارك

بحث مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، ووزير الخارجية الدنماركي أندرس سامويلسن الخميس، مشروع الغاز الروسي "السيل الشمالي-2" إضافة للتعاون في منطقة القطب الشمالي.

وقال بولتون في تغريدة نشرها على صفحته في موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "ناقشنا بشكل جيد مع أندرس سامويلسن مشروع السيل الشمالي-2 والعدوان الروسي في البحر الأسود، وتقوية حلف الناتو والتعاون في القطب الشمالي".

Great discussion with @anderssamuelsen today on Nord Stream 2, Russian aggression in the Black Sea, strengthening NATO, and cooperation in the Arctic. Appreciate Denmark’s leadership on Venezuela and Iran. pic.twitter.com/KXcIK2TGUA — John Bolton (@AmbJohnBolton) February 7, 2019

كذلك أعرب بولتون عن تقديره لموقف القيادة الدنماركية من قضيتي إيران وفنزويلا.

ويلقى مشروع "السيل الشمالي-2" معارضة من قبل الولايات المتحدة، التي تعتبر أن ألمانيا باتت تعتمد على الغاز الروسي بشكل كبير، وهددت بفرض قيود على المشروع.

ووجه سفير الولايات المتحدة لدى ألمانيا، ريتشارد غرينيل، مؤخرا تحذيرات للشركات الأوروبية المشاركة في المشروع من إمكانية تعرضها للعقوبات الأمريكية، من جهتها انتقدت ألمانيا هذه التحذيرات وأوصت وزارة الخارجية الألمانية الشركات بعدم الرد عليها.

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و"السيل الشمالي-2" هو مشروع يهدف لضخ الغاز من روسيا بشكل مباشر عبر قاع بحر البلطيق إلى ألمانيا، ويتضمن مد أنبوبين، بطاقة ضخ تبلغ 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، وتبلغ كلفة المشروع قرابة 9.5 مليار يورو.

المصدر: "نوفوستي"