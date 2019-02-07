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نمو تجارة روسيا مع إيران وتركيا في 2018

مال وأعمال

نمو تجارة روسيا مع إيران وتركيا في 2018
Reuters
نمو تجارة روسيا مع إيران وتركيا في 2018
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أظهرت بيانات الجمارك الروسية، اليوم الخميس، أن تجارة روسيا مع إيران وتركيا شهدت ارتفاعا خلال العام الماضي.

وأشارت البيانات إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وإيران ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 2% مقارنة بالعام 2017، وبلغ 1.741 مليار دولار. وشكلت صادرات روسيا إلى إيران 1.208 مليار دولار.

أما مع تركيا فقد قفز التبادل التجاري خلال 2018 بنسبة 15.7% مقارنة بالعام الذي قبله، ليصل إلى 25.5 مليار دولار.

ووفقا لبيانات الجمارك، فقد بلغت صادرات روسيا إلى تركيا نحو 21.345 مليار دولار، مقابل واردات بقيمة 4.216 مليار دولار.

المصدر: "نوفوستي"

 

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